Quedas da Galp e da Jerónimo travam subida da bolsa

A bolsa nacional subiu pela quinta sessão consecutiva, mas os ganhos foram residuais, com a queda das acções da Galp e da Jerónimo Martins a travar o entusiasmo. No resto da Europa, Itália voltou a pesar.

O PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 5 de Junho, com uma subida de 0,01% para 5.584,67 pontos, com 10 cotadas a negociar em alta, seis em queda e duas inalteradas. Apesar da subida muito ligeira, este foi o quinto dia de ganhos consecutivos para a bolsa lisboeta.



No resto da Europa o dia estava a ser de ganhos, mas Itália voltou a estar sob os holofotes e pressionou a negociação bolsista. O índice italiano perdeu mais de 1% e os juros dispararam mais de 20 pontos base.



A contribuir para a subida da bolsa nacional esteve o BCP, que fechou a sessão a subir 0,41% para os 0,2683 euros.





O sector do papel voltou a brilhar, atingindo novos máximos históricos. A Navigator apreciou 0,54% para os 5,595 euros, tendo chegado a negociar nos 5,64 euros. A Semapa encerrou a subir 1,14% para os 22,25 euros, depois de ter tocado nos 22,95 euros. Ainda neste sector, a Altri fechou inalterada nos 8,00 euros.



No sector do retalho a Sonae valorizou 1,72% para os 1,064 euros, no dia em que publicou uma apresentação da Sonae MC, a empresa que detém os activos de retalho. Isto numa altura em que a Sonae SGPS está a preparar a entrada em bolsa destes activos.



Já a Jerónimo Martins perdeu 1,28% para os 13,52 euros, travando assim a subida da bolsa nacional.



A Galp Energia também contribuiu para que o PSI-20 registasse uma subida marginal. A petrolífera perdeu 0,69% para 15,94 euros, numa altura em que os preços do petróleo recuam mais de 1%, a reagir ao pedido dos EUA para que membros da OPEP aumentem a produção. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, cai 1,26% para 74,35 dólares.



Com sinal verde encerrou ainda a Corticeira Amorim com uma valorização de 1,58% para os 11,58 euros.



O grupo EDP registou oscilações pouco significativas, com a eléctrica a subir 0,03% para os 3,42 euros e a EDP Renováveis a avançar 0,12% para 8,18 euros.





(Notícia actualizada às 17:05 com mais informação)