O assassínio do comandante dos Guardas da Revolução do Irão, Qasem Soleimani, a mando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi o grande catalisador deste desfecho negativo nas bolsas. A reagir de forma contrária esteve o petróleo , cujo preço hoje disparou, mas a lista pode não ficar por aqui.

Por cá, a bolsa nacional foi pressionada pela queda da maioria das cotadas (13). Apesar disso, quatro cotadas contrariaram a tendência e valorizaram e apenas uma fechou a negociar de forma estável.O maior impulsionador da queda geral do índice PSI-20 foi o BCP, que caiu 2,89% para os 20 cêntimos por ação, corrigindo do forte ganho de ontem . No entanto, também a Sonae, com uma queda de 2,13% para os 89 cêntimos por ação, e a Mota-Engil, que perdeu 1,84% para os 1,86 euros por ação, tiveram preponderância.Em contraciclo negociou a petrolífera Galp, que conseguiu tocar em máximos de outubro de 2018 . A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva valorizou 2,40% para os 15,34 euros, impulsionada pelo disparo do preço do petróleo. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, ganha 3,15% para os 68,35 dólares por barril, um máximo desde setembro do ano passado.Para além de ter tocado em máximos de outubro, a petrolífera portuguesa liderou os ganhos no setor de "oil & gas" na Europa, impulsionada pela especulação em torno das potenciais implicações do arresto das empresas da angolana Isabel dos Santos, como da Esperaza, através da qual a empresária mantém uma participação na Galp.O índice PSI-20 registou uma queda semanal de 0,52%, numa semana ainda com menor liquidez do que é normal.