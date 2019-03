Quedas do BCP e papel arrastam bolsa nacional

Miguel Baltazar/Negócios

A bolsa nacional fechou em queda, num dia em que os investidores estão de olhos postos no Brexit, à espera do "chumbo" do acordo revisto de saída do Reino Unido da União Europeia.

"O mercado acionista deve continuar volátil e a marcar passo", numa altura em que "continua a haver demasiado risco nos ativos de risco", afirmou à Bloomberg Suzanne Hutchins, gestora na Newton Investment.



A ausência de notícias capazes de animar os investidores levou a uma sessão com oscilações pouco definidas entre as praças europeias, com alguns índices a subirem e outros a caírem. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a recuar 0,02%.

Lisboa fechou em queda, com o PSI-20 a perder 0,62% para 5.151,60 pontos, com 11 cotadas em queda e sete em alta.

A ditar este desempenho da praça nacional esteve o BCP, que cedeu 1,76% para 0,2234 euros, e o setor do papel, com a Altri a cair 2,47% para 7,12 euros e a Navigator a depreciar 1,62% para 4,258 euros.

Destaque para a EDP, que fechou o dia a cair 0,67% para 3,247 euros, depois de ontem ter revelado uma queda acentuada dos seus lucros e a manutenção do dividendo, e de hoje ter apresentado o seu plano estratégico para o próximo triénio.

Os lucros da EDP caíram mais de metade para 519 milhões de euros, o que corresponde ao valor mais baixo desde 2004. Uma evolução que a empresa diz estar relacionada com o impacto adverso de medidas regulatórias em Portugal. Apesar da descida dos lucros, a elétrica liderada por António Mexia anunciou que vai manter o dividendo de 19 cêntimos.

Já esta terça-feira, 12 de março, a EDP apresentou o seu plano estratégico para o período entre 2019 e 2022. A empresa liderada por António Mexia anunciou um plano de investimentos (bruto) de 12 mil milhões de euros, a venda de ativos no valor total de seis mil milhões de euros, um crescimento médio anual dos lucros de 7%. As metas traçadas para o próximo triénio foram bem recebidas. Prova disso é que as ações da EDP iniciaram o dia a cair 1,8%, em reação aos resultados, e chegaram a subir 1,41% após a apresentação das metas.