Quedas superiores a 1% da Galp e BCP penalizam bolsa de Lisboa

3,388 euros e a Semapa soma 0,17% para 11,66 euros. A Jerónimo Martins avança 0,8% para 17,70 euros, no valor mais elevado desde julho de 2017.



Estes ganhos não são, no entanto, suficientes para deixar a bolsa no verde. Lisboa acompanha assim a tendência europeia, onde o Stoxx 600 recua 0,6% para 473,15 pontos, quebrando a série de ganhos que o pôs em máximos históricos no final da semana passada.





Os mais recentes dados sobre as vendas do retalho na China subiram menos do que o esperado, com o vírus a acrescentar novos riscos à segunda maior economia do mundo.



Já no Japão, o PIB cresceu 0,1% no segundo trimestre face ao primeiro, superando assim a expectativa dos economistas, que antecipavam uma contração de -0,3%. Em termos anualizados o crescimento foi de 1,3% (vs est. 0,5%). No entanto, em ambos os países (tal como na Tailândia, Vietname ou Filipinas) a preocupação é o número de novos casos de Covid-19.

Os investidores estão a acompanhar ainda o soar de alarmes no Congresso norte-americano, depois de os talibãs terem tomado o controlo do Afeganistão, numa altura em que as tropas que restam da NATO, com os EUA à cabeça, estão a abandonar o país.

