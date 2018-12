A bolsa nacional fechou a cair, numa sessão marcada por pouca definição entre as praças europeias. Do lado positivo esteve o desfecho do voto de confiança de Theresa May, que pôs fim aos receios de maior instabilidade no Reino Unido sobre o Brexit. Por outro lado, Itália apresentou novas metas orçamentais, apresentando um défice de 2,04% do PIB para 2019, cumprindo assim as exigências de Bruxelas e pondo um ponto final no braço-de-ferro com a Comissão Europeia.A pressionar continua a guerra comercial entre os EUA e a China, numa altura em que os investidores estão a avaliar a evolução das negociações entre os dois países. Por sectores, o retalho destacou-se pela negativa, com várias cotadas a deslizar, numa altura em que as notícias sobre o consumo não são optimistas.No mercado nacional, o PSI-20 fechou a cair 0,40% para 4.823,06 pontos, com 11 cotadas em queda, cinco em alta e duas inalteradas.Em destaque, pela negativa, esteve a Galp Energia, ao perder 1,22% para 14,115 euros, bem como a EDP, que também cedeu 0,68% para 3,089 euros.No sector do papel, a Altri recuou 2,39% para 5,71 euros, enquanto a Navigator perdeu 1,23% para 3,534 euros, tendo tocado no valor mais baixo desde Agosto de 2017. Já a Semapa desvalorizou 1,62% para 13,32 euros.Do lado oposto, destaque para a Pharol, cujas acções dispararam 6,63% para 0,1898 euros, depois de a empresa ter anunciado que já não vai aumentar o capital social para poder acompanhar o aumento de capital da Oi A travar a descida da bolsa esteve também a EDP Renováveis, ao subir 0,77% para 7,845 euros.Entre as retalhistas, a Jerónimo Martins acompanhou a evolução dos congéneres europeus, e perdeu 0,34% para 10,30 euros. Já a Sonae SGPS subiu 1,52% para 0,8325 euros.A Mota-Engil também subiu 0,13% para 1,60 euros, depois de ontem o Norges Bank ter reforçado a sua posição na construtora (Notícia actualizada às 16:51 com mais informação)