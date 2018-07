Raize conquista mais de 1.400 investidores na OPV

"Em termos de procura, a oferta foi subscrita por 1.419 investidores num valor total de 5,5 milhões de euros", adianta a empresa. No que diz respeito aos investidores institucionais, participaram na operação a "SGF - Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, do investidor Ilídio Pinho/IP-Holding (fundador do Banco BIG, do BCP e de outras sociedades financeiras de referência) e do investidor António Aguiar Moreira, antigo responsável pela Base Holding SGPS, que foi vendida à Unilabs em 2017".A negociação da Raize arranca a 18 de Julho, sendo que as acções poderão ser transaccionadas nas principais plataformas online de negociação nacionais e internacionais a operar em Portugal. "Atendendo à procura elevada dos investidores na OPV inicial, esperamos um forte dinamismo nos primeiros dias de negociação pelo que será importante estarmos todos preparados para poder responder às necessidades dos investidores", frisa a Raize.A negociação será feita no Euronext Access, o antigo mercado Easynext, sistema de negociação multilateral. E esta será a primeira estreia desde que, em Junho do ano passado, ocorreu a reorganização dos mercados Euronext.

Na OPV, foram vendidas 750.000 acções, representativas de 15% do capital da empresa. Depois desta oferta inicial, e para reforçar a liquidez da acção, após admissão à negociação, serão disponibilizadas acções representativas de 10% do capital durante um período de seis meses. Assim, será colocado em bolsa um total de até 25% do capital da Raize.