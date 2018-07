Raize dispara 8% na quarta sessão em bolsa

A Raize retomou a tendência de ganhos na praça portuguesa, igualando a cotação de fecho da sessão de estreia.

As acções da "fintech" que gere uma bolsa de empréstimos para PME fecharam a sessão de hoje a valorizar 8,18% para 2,38 euros, igualando o valor de fecho registado na sessão de estreia, na passada quarta-feira. No dia seguinte os títulos atingiram o valor mais elevado da curta história da cotada (2,40 euros), tendo corrigido na sexta-feira.

No arranque desta semana regressaram aos ganhos, tendo movimentado cerca de 40 mil acções, o que corresponde mais de 4% do capital alienado na oferta pública de venda. Tendo em conta a cotação de 2,38 euros, a Raize está avaliada em bolsa em 11,9 milhões de euros.

Por estar cotada no Euronext Acess, segmento para pequenas capitalizações, a Raize não negoceia em contínuo na praça portuguesa, sendo que a formação do preço só acontece duas vezes durante a sessão (10h30 e 15h30). Entre as 10h30 e as 14h00 e entre as 15h30 e as 16h30, a negociação ocorre em contínuo, mas sem "price discovery", ou seja, quem quiser transaccionar ao preço fixado pode efectuar logo a transacção (mediante existência de contraparte).



Na OPV, foram vendidas 750.000 acções, representativas de 15% do capital da empresa, a 2 euros cada uma. Foram 1.419 os investidores a participar nesta operação, tendo a procura superado em 3,7 vezes a oferta, sendo que todos os investidores de retalho receberam pelo menos 500 acções da empresa (investimento de mil euros).



Depois desta oferta inicial, e para reforçar a liquidez da acção, após admissão à negociação, serão disponibilizadas acções representativas de 10% do capital durante um período de seis meses. Assim, será colocado em bolsa um total de até 25% do capital da Raize.