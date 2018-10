A Raize, que se estreou no mercado de capitais no passado mês de Julho, acordou uma parceria com a Dif Broker com o intuito de financiarem pequenas e médias empresas (PME) portuguesas.

A Raize anunciou que celebrou uma parceria com a Dif Broker. O objectivo deste acordo é investir no capital de pequenas e médias empresas (PME) portuguesas. Ambas as partes esperam que esta iniciativa contribua para o desenvolvimento do mercado de capitais nacional, onde a Raize se estreou no passado mês de Julho. A interacção com os investidores será gerida pela DIF Capital."Esta parceria vai permitir à Raize reforçar a sua proposta de valor junto das PME ajudando a criar uma ligação rápida e privilegiada com investidores de capital especializados. Temos um contacto próximo com milhares de PME portuguesas o que cria um ecossistema ideal para se encontrarem boas oportunidades de investimento", refere Afonso Eça (à esquerda na foto), fundador e responsável pelas relações com investidores da Raize, no comunicado a que o Negócios teve acesso.Já Pedro Lino, CEO da DIF Broker, adianta que "esta parceria estratégica é um passo importante para uma maior aproximação dos investidores de capital com as PME portuguesas. Os investidores continuam atentos a oportunidades, a manifestar interesse em investir nas boas empresas portuguesas e vemos esta parceria com a Raize como uma excelente forma de promover esse contacto".