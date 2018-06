Os investidores que quiserem participar na oferta pública de venda (OPV) da Raize podem fazê-lo a partir desta segunda-feira. Cada acção será vendida a dois euros e os investidores terão de investir, no mínimo, 100 euros. A operação termina a 12 de Julho. E seis dias depois, a empresa começa a negociar no Euronext Access. Pretende conquistar uma "base alargada" de pequenos investidores.

"A fintech que gere a maior bolsa nacional de empréstimos a PME vai dar início esta segunda-feira ao período de aquisição de acções junto de investidores de retalho e institucionais", refere o comunicado divulgado esta sexta-feira a que o Negócios teve acesso. Nesta operação, a empresa fundada por José Maria Rego e Afonso Eça vai disponibilizar um total de 750.000 acções, representativas de 15% do capital da empresa a "um preço fixo de dois euros". Assim, o montante total da oferta inicial é de 1,5 milhões de euros, para uma capitalização bolsista inicial de 10 milhões de euros.

"Estamos muito positivos e confiantes em relação à operação, acreditamos que vai ser um sucesso", adiantou Afonso Eça ao Negócios. "A operação destina-se tanto a institucionais e a retalho, mas a nossa expectativa é ter uma base muito alargada de investidores de retalho a participar", acrescentou o co-fundador da plataforma de financiamento colaborativo para PME.

Reflexo disso é que "se existir rateio, vamos privilegiar os pequenos investidores (os primeiros 1.000 euros estão garantidos, só existindo rateio acima desse valor)", sublinhou Afonso Eça. Cada investidor terá de fazer um investimento mínimo de 100 euros, o que corresponde a 50 acções.

O sindicato de colocação da operação é composto pelo Haitong Bank, ActivoBank e Banco Best, adianta o mesmo comunicado. Os resultados da oferta serão apurados a 13 de Julho, pelo que a negociação arranca depois a 18 de Julho no Euronext Access, confirmou a empresa ao Negócios. Este é o antigo mercado Easynext, sistema de negociação multilateral. E esta será a primeira estreia desde que, em Junho do ano passado, ocorreu a reorganização dos mercados Euronext.

Depois desta oferta inicial, e para reforçar a liquidez da acção, após admissão à negociação, serão disponibilizadas acções representativas de 10% do capital durante um período de seis meses. Assim, será colocado em bolsa um total de até 25% do capital da Raize.

"A Raize conta com a participação de importantes investidores nacionais como a SIMUM SGPS, PARTAC SGPS e a Parinama SGPS, que estão ligadas às famílias Champalimaud e Salvador Caetano, e o investidor Luís Delgado, ex-dono da revista Time Out em Portugal e que recentemente adquiriu as revistas do grupo Impresa", conclui o comunicado.