RBC: "Desempenho das acções da Galp é oportunidade de compra"

O desempenho abaixo do sector das acções da Galp Energia é uma oportunidade de compra, afirma o RBC, numa nota citada pela Bloomberg. Para o banco, há potencial de subida para os títulos, uma vez que a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva regista o pior desempenho no sector petrolífero este ano.

"O mau desempenho [dos títulos da Galp Energia] é uma oportunidade de comprar acções de uma empresa com uma história de crescimento de elevada qualidade" e que oferece um dividendo crescente, afirmou Biraj Borkhataria, analista do RBC, na nota de investimento.

Este potencial de subida, uma vez que os títulos estão a ser pressionados pelas expectativas de crescimento e incerteza no mercado brasileiro, levou o RBC a melhorar a recomendação para "outperform", face a "sector perform", subindo o preço-alvo da Galp Energia para 20 euros, em comparação com os anteriores 19 euros.



A nova avaliação confere às acções um potencial de subida superior a de 25% tendo em consideração a actual cotação. Os títulos da Galp Energia estão a subir 1,24% para 15,89 euros. Desde o início do ano, acumula ganhos de apenas 2,89%.

Numa nota separada, o analista do RBC reduziu a recomendação para a Repsol, por considerar que há outras empresas com melhor desempenho no sector do petróleo e gás.

De acordo com Biraj Borkhataria, a petrolífera espanhola tem sido resiliente nos últimos meses. Contudo, e embora o negócio de refinação seja particularmente atractivo, ainda há desafios por superar. O analista reduziu, por isso, a recomendação da Repsol para "underperform", face a "sector perform" e cortou o preço-alvo para 18,50 euros, em comparação com 19 euros.





