Reabertura das economias anima bolsas em dia de menor liquidez

09:00

Bolsas europeias voltam ao verde com retoma na mira

As bolsas europeias alinham-se no verde numa altura em que os investidores vão buscar otimismo ao número decrescente de novos casos de covid-19, apesar do movimento de desconfinamento a que se assiste um pouco por todo o mundo.

Paralelamente, a multiplicação de notícias que dão conta de novas vacinas a serem testadas, este que seria o melhor remédio para retomar o caminho da normalidade, estão a reforçar as esperanças dos investidores.

O agregador das 600 maiores cotadas europeias, o Stoxx600, avança 0,43% para os 341,64 pontos, depois de duas visitas consecutivas ao vermelho. As principais praças seguem com subidas entre 0,5% e 1%. Os setores do imobiliário e da indústria mostram as maiores subidas.

A ameaçar o otimismo está a fricção entre os Estados Unidos e a China, que tem escalado. Depois de Washington ter aprovado uma lei que permite a exclusão de cotadas chinesas da bolsa norte-americana, Pequim veio alertar para o risco de uma nova guerra fria entre as duas nações.