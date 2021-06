Reação a Yellen e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

A secretária do Tesouro dos EUA defendeu que a subida das taxas diretoras da Fed poderão ser positivas para os americanos. "Se acabarmos por ter um ambiente de taxas de juro ligeiramente mais altas seria na verdade favorável do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da Reserva Federal (Fed)", advogou Janet Yellen em entrevista à Bloomberg. As palavras da antiga presidente da Fed prometem agitar os mercados, que têm se mostrado extremamente sensíveis aos receios de uma mudança na política monetária.