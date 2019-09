Rebeldes iemenitas: Instalações de petróleo da Arábia Saudita continuam a ser alvo

As instalações da Saudi Aramco, a petrolífera da Arábia Saudita, foi alvo de ataques, com 10 drones, no sábado. Ataques que obrigaram a uma redução da produção de petróleo do país. Os ataques foram reivindicados pelos rebeldes iemenitas Huthis, que já garantiram que as instalações de petróleo sauditas continuam a ser um dos alvos do grupo.

Os rebeldes realçaram que as suas armas podem alcançar qualquer ponto da Arábia Saudita, de acordo com a informação veiculada pela estação de televisão gerida pelos Huthis, e citada pela Bloomberg.



Os preços do petróleo estão hoje a registar uma subida acentuada, ainda que já tenha travado os ganhos. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, est+a a apreciar 8,82% para 65,51 dólares, tendo chegado a subir um máximo de 19,48%.