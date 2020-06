Petróleo afunda mais de 10% e bolsas sofrem maior queda desde março com regresso do medo

11 de junho de 2020 às 18:01

Petróleo afunda mais de 10% nos EUA

O preço do petróleo segue a aprofundar o movimento de queda, pressionado pelo aumento das reservas norte-americanas de crude e pelo facto de a Reserva Federal ter estimado que a economia dos EUA pode encolher 6,5% este ano.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho mergulha 9,62% para 35,79 dólares por barril, a sua maior queda diária desde 27 de abril (quando afundou 28%), e já esteve a afundar mais de 10%.



Já o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, recua 8,32% para 38,26 dólares, naquela que é a maior desvalorização desde 21 de abril. Isto depois de no dia 8 ter superado os 43 dólares.



Os inventários de crude nos EUA aumentaram inesperadamente em 5,7 milhões de barris na semana terminada a 5 de junho, para 538,1 milhões de barris – um recorde –, numa altura em que as importações do país subiram com o impulso do crude comprado pelas refinarias quando a Arábia Saudita inundou o mercado em março e abril, anunciou esta quinta-feira o Departamento norte-americano da Energia.



Também os stocks de gasolina cresceram mais do que o previsto, para 258,7 milhões de barris.



Os cortes de oferta de petróleo a nível mundial e a flexibilização das medidas de confinamento nalguns países levaram os preços a subir nas últimas três semanas, isto depois de o WTI ter negociado a 20 de abril em valores negativos, algo que nunca tinha acontecido – altura em que o Brent transacionou em mínimos de 21 anos, abaixo dos 20 dólares.



No entanto, a retoma da procura de combustível é ainda desigual na Ásia e existe muito petróleo armazenado em terra e no mar (nos superpetroleiros).



A agravar esta pressão nos preços da matéria-prima está o facto de a Fed prever um longo caminho para a recuperação económica dos Estados Unidos – antecipando uma contração de 6,5% este ano.



A Reserva Federal sublinhou que o desemprego nos EUA deverá estar atingir 9,3% no final de 2020 – e que demorará anos a diminuir.



O banco central liderado por Jerome Powell referiu igualmente que as taxas de juro deverão manter-se em torno de zero durante pelo menos o próximo ano.