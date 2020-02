Receios em torno do coronavírus quebram Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em baixa, devido aos renovados receios quanto ao impacto económico do coronavírus.

O Dow Jones abriu a ceder 0,64% para 29.192,88 pontos, aliviando do seu máximo de sempre atingido ontem nos 29.380,04 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 perde 0,40% para 3.332,05 pontos, depois de na sessão de ontem ter marcado um valor nunca antes visto, nos 3.347,96 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite negoceia em baixa, a recuar 0,48%, para 9.526,28 pontos, depois de na negociação intradiária de ontem ter fixado um recorde nos 9.575,66 pontos.

Os investidores estão de novo a mostrar-se mais receosos quanto ao impacto económico do coronavírus, apesar dos esforços da China na implementação de medidas para conter esse efeito.

Estes receios estão a ofuscar os bons dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Nos últimos dias o sentimento tinha sido de maior otimismo, mas o fecho da semana convidou à prudência.



Entre os setores que mais penalizam as bolsas do outro lado do Atlântico estão o mineiro e o automóvel.