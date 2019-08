Receios sobre a guerra comercial voltam a pesar em Wall Street

A Bloomberg noticiou que a Casa Branca está a adiar uma decisão para conceder licenças a empresas americanas para retomarem os negócios com a Huawei. Uma notícia que voltou a elevar os receios sobre o aumento da tensão comercial entre os EUA e a China.

A pesar no sentimento dos investidores está ainda o facto de Itália estar à beira de novas eleições, depois de Matteo Salvini ter anunciado uma rutura da coligação que sustenta o Governo, provocando eleições.

"A incerteza política na Zona Euro está a acrescentar mais uma variável com a qual os mercados têm de lidar. Isso, conjugado com os números do PIB e a guerra comercial, está a provocar uma indigestão aos investidores", realça Andre Bakhos, da New Vines Capital, à Reuters.



"Até que tenhamos respostas tangíveis sobre o que é que a administração [de Trump] vai fazer em relação à China vai ser uma ameaça no mercado, provocando muitas oscilações", acrescentou.



Em destaque estão as ações da Uber, ao deslizarem 8,52% para 39,31 dólares, depois da tecnológica ter revelado que registou um prejuízo de 5,24 mil milhões de dólares no segundo trimestre, um valor que superou as estimativas dos analistas.



A Farfetch está em grande destaque na sessão desta sexta-feira, com as ações a afundarem mais de 40% para 10,81 dólares, depois de ter apresentado resultados e perspetivas que surpreenderam pela negativa os investidores.



(Notícia atualizada às 14:41 com mais informação)