Recomendação do JPMorgan pressiona ações da Galp

As ações da Galp Energia estão a ser penalizadas em bolsa por uma recomendação desfavorável emitida esta segunda-feira pelo banco de investimento JPMorgan, que avalia os títulos abaixo da atual cotação.





Segundo a Bloomberg, o JPMorgan reduziu o preço-alvo da Galp Energia de 15,50 euros para 14 euros, o que implica um potencial de desvalorização de 2,8% face à cotação de fecho de sexta-feira. A recomendação também foi revista em baixa de "neutral" para "underweight".





Este research está a ter impacto nas ações da cotada portuguesa, que descem 1,74% para 14,155 euros numa sessão em que o setor e o petróleo negoceiam em terreno positivo.





Esta atualização na avaliação da Galp foi noticiada pela Bloomberg esta manhã e o Negócios não teve acesso à nota de "research".





De acordo com a base de dados da Bloomberg, entre os analistas que seguem a Galp, nove recomendam "comprar", 11 "manter" e três "vender". Nos últimos três meses o preço-alvo médio destes analistas baixou 4,1%, com as avaliações a oscilarem entre 12,50 euros e 20 euros.





As ações da Galp Energia registam hoje a terceira sessão consecutiva no vermelho e no acumulado de 2019 valorizam perto de 3%. A capitalização bolsista é de 11,75 mil milhões de euros.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.