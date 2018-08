Recuperação da lira turca e bons resultados da Home Depot animam Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,23% para 25.244,99 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,32% para 2.831,34 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite regista um ganho de 0,35% para 7.847,43 pontos.

Nas três últimas sessões, as bolsas do outro lado do Atlântico foram arrastadas pela crise na Turquia, que levou a lira a marcar sucessivos mínimos históricos. Mas hoje, com nova intervenção do banco central, a moeda conseguiu recuperar e já esteve mesmo a valorizar 7% face ao dólar.

Com isto, o sentimento de optimismo regressou a Wall Street, onde a banca estava a ser especialmente castigada devido à exposição deste sector à Turquia.

A contribuir para a tendência positiva estão os bons resultados da Home Depot, que estão a impulsionar sobretudo o desempenho do Dow Jones. A cotada está a valorizar 0,62% para 194,25 dólares.

Quanto à saída de bolsa da Tesla, Elon Musk continuou a dar mais passos para concretizar o seu objectivo. Ontem anunciou que contratou a Goldman Sachs e a Silver Lake para consultores financeiros e vários escritórios de advogados para consultoria jurídica.

Já esta terça-feira, a empresa revelou que criou um comité de três "directores independentes" para representarem a cotada neste processo de retirada de bolsa, intenção que revelou na semana passada. Neste momento é conhecido o interesse da Arábia Saudita.

Apesar dos receios dos investidores quanto a este potencial processo de tornar a Tesla numa empresa de capital fechado, as acções seguem hoje em alta, a subir 0,43% para 357,94 dólares.