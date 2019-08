Recuperação de última hora tira Wall Street das fortes quedas

A volatilidade foi a nota dominante em Wall Street, com uma recuperação acentuada no final da sessão a permitir um fecho em alta ligeira.

Os índices das bolsas norte-americanas arrancaram a sessão com perdas acima de 1%, aprofundaram o movimento negativo com os investidores a fugirem para as obrigações e para o ouro, mas uma recuperação na reta final do dia permitiu um fecho em alta.

O S&P500, que chegou a cair mais de 2%, fechou a subir 0,08% para 2.883,98 pontos. O Nasdaq subiu 0,38% para 7.862,83 pontos e o Dow Jones também recuperou, embora tenha fechado com sinal negativo (-0,09% para 26.007,07 pontos).

No fecho as subidas até foram modestas, mas marcam uma forte melhoria no sentimento dos investidores, que estavam a fugir do mercado acionista.

Operadores contactados pelas agências internacionais dão conta que este movimento de recuperação reflete o facto de muitos investidores terem aproveitado os preços a que ficaram algumas cotadas depois das quedas acentuadas das últimas sessões. Na sexta-feira os índices norte-americanos sofreram a maior queda do ano e prosseguiram em terreno negativo na segunda-feira.

Numa fase em que se acumulam os indicadores que apontam para um maior abrandamento da economia global do que era até aqui esperado, cenário agravado pela escalada na disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, que derivou mesmo para num confronto cambial, os investidores estão a sair do mercado bolsista e a refugiarem-se em ativos vistos como mais seguros.



São os casos do ouro (hoje transaciona em máximos de mais de seis anos) e das obrigações de dívida (metade dos títulos soberanos mundiais já apresentam taxas negativas), que valorizam perante a crescente aposta neste tipo de ativos.