Regras da UE podem ser “alavanca” no acesso a dados de sustentabilidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nem o abrandamento económico vai parar a aposta em sustentabilidade, até porque a União Europeia (UE) vai continuar a regular este mercado com a implementação da diretiva sobre relatórios de sustentabilidade empresarial já em 2024. Em entrevista ao Negócios, a responsável do centro de sustentabilidade CIB do BNP Paribas, Marieme Rocchi, avança que a nova regulação pode facilitar o acesso aos dados das empresas,

...