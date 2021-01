Regulador do Reino Unido avisa investidores de criptomoeda de que podem perder "todo o dinheiro"

O regulador das Finanças no Reino Unido deixou um aviso àqueles que têm investido recentemente em criptomoedas, aproveitando o grande salto do mercado: "Se os consumidores investem neste tipo de produto, devem estar preparados para perder todo o dinheiro".





As palavras são da Financial Conduct Authority, que acrescenta que "investir em ativos cripto, ou investimentos e empréstimos ligados a estes, geralmente envolve assumir riscos muito altos em relação ao dinheiro dos investidores".





As preocupações da FCA incluem volatilidade de preços, a complexidade dos produtos oferecidos, a falta de proteção dos consumidores e falta de regulação em relação a muitos destes produtos.





O preço da Bitcoin, a maior das criptomoedas, mais que quadruplicou no último ano. Contudo, chegou a cair 21% no domingo e na segunda-feira caiu abaixo dos 32.400 dólares, depois de no dia 8 de janeiro ter tocado nos 42.000 dólares.