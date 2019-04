Regulador norueguês dá luz verde à Euronext para comprar bolsa de Oslo

A Euronext informou que está um passo mais perto de conseguir a aprovação formal das autoridades norueguesas para a oferta de aquisição sobre a Oslo Bors, a dona da bolsa norueguesa: a Euronext já obteve uma recomendação positiva da Autoridade de Supervisão Financeira, a entidade reguladora.





Segundo a informação avançada pela Bloomberg, o processo vai seguir para aprovação do ministro das Finanças do país escandinavo, que decidirá se irá autorizar a operação.





A Euronext avançou uma oferta de 790 milhões de dólares – 699,3 milhões de euros - para a aquisição da Oslo Bors VPS, a dona da bolsa norueguesa, a qual tem estado a disputar com a norte-americana Nasdaq.





A iniciativa da Euronext vem desafiar a decisão do Conselho de administração da Oslo Bors, cuja última recomendação foi no sentido de aceitar a oferta da Nasdaq. No início do ano, a Euronext já tinha o apoio de 50,5% dos acionistas da bolsa norueguesa, tanto através de compromissos irrevogáveis como da compra direta de títulos. Já a Nasdaq, até ao início de fevereiro, assegurou apenas o controlo de 35,2% da Oslo Bors.



A Euronext é, até agora, a detentora das bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Lisboa, Londres, Paris e Dublin, tendo adquirido esta última no início do ano passado.