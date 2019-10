Resultados colocam Wall Street a caminho de máximos históricos

As bolsas norte-americanas fecharam em alta, com os índices a serem apoiados pelos resultados favoráveis apresentados por diversas cotadas.

O Dow Jones subiu 0,09% para 27.025,88 pontos e o Nasdaq valorizou 0,4% para 8.156,85 pontos. Já o S&P500 valorizou 0,28% para 2.997,95 pontos. Este índice atingiu um máximo de três semanas, sendo que para fixar máximos históricos basta subir cerca de 1%. O recorde foi atingido no final de julho nos 3.027,98 pontos.

As bolsas norte-americanas estiveram sobretudo a reagir aos bons resultados reportados pela Netflix e pelo Morgan Stanley naquele que está a ser um forte início da época de resultados nos Estados Unidos. De acordo com dados da FactSet, citados pela CNBC, 76% das cotadas do S&P 500 que reportarem os resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas dos analistas.



Se na quarta-feira foram os dados económicos a penalizar a evolução dos índices, hoje os investidores estiveram concentrados na época de resultados e no Brexit. "Embora o acordo alcançado entre o Reino Unido e a UE tenha de ser aprovado pelo Parlamento britânico, as manchetes nas notícias acopladas à época de resultados nos EUA deverão impulsionar o sentimento do mercado", afirmou o economista-chefe da Spartan Capital Securities, Peter Cardillo, citado pela Reuters.



Uma das cotadas em destaque pela positiva é a Netflix cujas ações fecharam a subir 2,47% para 293,35 dólares, após a empresa ter revelado ontem (depois do fecho da sessão) que entre julho e setembro conquistou 6,77 milhões novos clientes em todo o mundo, acima das expectativas dos analistas. No after hours de quinta-feira os títulos chegaram a subir mais de 10%.