Resultados da Alphabet animam Wall Street e põem Nasdaq em recorde

As bolsas dos Estados Unidos estão a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva, animadas sobretudo pelas empresas do sector da tecnologia, a beneficiar dos resultados da Alphabet.

O índice tecnológico Nasdaq soma 0,95% para 7.916,25 pontos, o valor mais alto de sempre, enquanto o industrial Dow Jones avança 0,53% para 25.175,92. Já o S&P500 valoriza 0,70% para 2.826,75 pontos.

Os títulos da Alphabet – que detém 100% da Google – estão a negociar num novo máximo histórico de 1.270,00 dólares, com uma subida de 4,86%, depois de a empresa ter reportado resultados acima do esperado.

A companhia liderada por Larry Page fechou o seu segundo trimestre fiscal com lucros de 11,75 dólares por acção, mais 32% do que no período homólogo do ano passado e acima das estimativas médias de 9,64 dólares apontadas pelos analistas inquiridos pela Thomson Reuters.

As restantes FAANG (acrónimo das cinco tecnológicas com melhor desempenho dos Estados) seguem à boleia da Alphabet, com o Facebook a somar 2,17% para 216,71 dólares, a Apple a valorizar 0,93% para 193,40 dólares, a Amazon a somar 1,82% para 1.834,74 dólares e a Netflix a subir 0,26% para 353,61 dólares.

São, de resto, as contas trimestrais das empresas que estão a marcar o passo dos mercados. A Biogen ganha 5,23% para 377,06 dólares, depois de ter apresentado lucros acima do esperado e de ter revisto em alta as estimativas para o conjunto do ano.

A Harley-Davidson, que está debaixo do radar de Trump devido à sua resposta às tarifas, sobe 3,26% para 42,80 dólares, após ter apresentado lucros acima do esperado pelos analistas e uma subida das vendas para fora dos Estados Unidos.