Resultados da EDP e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Entre os resultados trimestrais do grupo EDP e do BCP, a reação à queda de 18% nos lucros da Jerónimo Martins e ao resultado das OPA sobre Sonae Capital e Sonae Indústria, os investidores nacionais têm um dia em cheio. Há ainda reunião do BCE e a primeira estimativa do crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre.

