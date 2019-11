Resultados de empresas e frente comercial dão novos recordes a Wall Street

O Dow Jones fechou a somar 0,11% para 27.492,60 pontos, depois de ter chegado a marcar durante a jornada um máximo de todos os tempos, nos 27.560,36 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,02% para 8.434,68 pontos, tendo na negociação intradiária fixado também um novo recorde de sempre: os 8.457,39 pontos.

Em contrapartida, o Standard & Poor’s 500 corrigiu perto do final da sessão e acabou por deslizar 0,12% para 3.074,62 pontos, sem chegar a superar o máximo histórico atingido ontem nos 3.085,20 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico continuaram a ser sustentadas pelo otimismo em torno da assinatura da chamada ‘fase um’ de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

Também os bons resultados empresariais continuam a animar a negociação bolsista em Wall Street, já que a grande maioria das contas que já foram anunciadas estão a superar as estimativas.

A liderar os ganhos esteve sobretudo o setor financeiro, ao passo que as cotadas do imobiliário e dos cuidados de saúde foram as que tiveram o desempenho menos positivo.

O anúncio de que as indústrias dos serviços cresceram nos EUA acima do esperado, em outubro, também ajudou ao movimento de subida na sessão desta terça-feira - se bem que ao final do dia os investidores tenham optado por uma maior cautela.