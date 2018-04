Resultados e fusões dão ganhos a Wall Street

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta segunda-feira, 30 de Abril, animados pelos resultados trimestrais das empresas e por anúncio de fusões.

O índice tecnológico Nasdaq ganha 0,19% para 7.133,62 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valoriza 0,51% para 24.436,37 pontos. Já o S&P500 sobe 0,32% para 2.678,40 pontos.

As acções da Andeavor disparam 9,52% para 134,18 dólares, depois de a rival Marathon Petroleum ter acordado comprar a empresa por mais de 23 mil milhões de dólares. Já os títulos da Marathon desvalorizam 7,28% para 75,56 dólares

Além deste negócio, os investidores também estão de olho nos desenvolvimentos em torno da aquisição da Sprint pela T-Mobile por 26 mil milhões de dólares, que foi anunciada no Domingo, mas que ainda requer o aval de cinco reguladores.

Também a Allergan ganha 1,85% para 165,02 dólares, depois de ter anunciado resultados que superaram as estimativas dos analistas.

Os principais índices norte-americanos deverão completar esta segunda-feira a sua primeira valorização mensal desde Janeiro, com os fortes resultados das empresas a compensarem as preocupações associadas à subida dos juros e da inflação.

Dados revelados esta segunda-feira, antes da abertura do mercado, confirmam a aceleração da subida dos preços nos Estados Unidos. O índice que mede os preços dos gastos pessoais dos consumidores – a medida mais considerada pela Fed – subiu 1,9% em Março, face ao mesmo mês do ano passado, o que o coloca no nível mais dos últimos 17 meses, dando mais argumentos à Reserva Federal para acelerar a subida dos juros nos Estados Unidos.

Em relação aos resultados das empresas, das 267 do S&P500 que apresentaram as suas contas até à passada sexta-feira, 79,4% superou as projecções dos analistas, de acordo com os dados da Thomson Reuters. Este resultado elevou as estimativas para o crescimento dos lucros de 18%, no início da época de resultados, para 24,6%, actualmente.