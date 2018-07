Resultados e tensões comerciais penalizam Wall Street

As bolsas dos Estados Unidos estão a negociar com sinal vermelho, pressionadas pela possibilidade de um aumento das tarifas sobre os automóveis e pelos resultados de empresas como a American Express e eBay.

Reuters

Os principais índices norte-americanos abriram em queda esta quinta-feira, 19 de Julho, penalizados pelos resultados abaixo do esperado de empresas como o eBay e a American Express e pelos receios em torno do aumento das tensões comerciais.

O tecnológico Nasdaq desce 0,13% para 7.844,40 pontos, enquanto o industrial Dow Jones recua 0,23% para 25.142,23 pontos. Já o S&P500 desvaloriza 0,14% para 2.810,70 pontos.

A contribuir para as peocupações na frente comercial estão as notícias que dão conta que a União Europeia já está a preparar medidas de retaliação, para o caso da administração Trump cumprir a ameaça de aumentar as tarifas sobre os automóveis europeus que são vendidos nos Estados Unidos.

O Departamento norte-americano do Comércio arranca esta quinta-feira com dois dias de audições no seu inquérito para determinar se as importações de automóveis representam uma ameaça à segurança nacional. A Administração Trump, recorde-se, tem estado a ponderar impor tarifas de 20% aos automóveis que entrem no país, com base nessa justificação.

Além das tensões comerciais, também as contas trimetrais das empresas estão a contribuir para o pessimismo dos mercados na sessão de hoje.



As acções da American Express descem 2,22% para 100,70 dólares, depois de a empresa ter reportado um aumento dos custos. Já o eBay afunda 8,43% para 4,75 dólares, penalizado pelos resultados e estimativas abaixo do esperado.

Apesar disso, em termos gerais, os resultados das empresas do S&P500 têm sido encorajadores. Das 48 companhias que já revelaram as suas contas, 87,5% superou as previsões dos analistas.