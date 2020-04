Abril “em casa” dá maior ganho às bolsas europeias desde 2015. Petróleo dispara mais de 20% em Nova Iorque

17:02

Petróleo dispara com maior procura de combustível e saída dos "grandes" do contrato de junho

Os preços do petróleo seguem a ganhar terreno, pela segunda sessão consecutiva, impulsionados pela reabertura gradual das economias em grande parte do mundo, o que está a fazer aumentar a procura de combustível depois de várias semanas com milhões de carros parados. Um exemplo é o da maior procura por produtos refinados que está já a verificar-se na China.



A contribuir para um maior otimismo está também o facto de as reservas norte-americanas de crude terem aumentado na semana passada menos do que se previa (subiram em 9 milhões de barris, quando se estimava um acréscimo de 10,6 milhões).



Em Nova Iorque, o contrato de junho do West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, soma 21,28% para 18,34 dólares por barril. Cada barril tem 159 litros.



Os preços nos EUA estão também a subir depois de o maior ETF de petróleo, U.S. Oil Fund, e o índice GSCI terem concluído a sua retirada do contrato de junho no início desta semana, diminuindo a pressão vendedora.



Por seu lado, o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações portuguesas, para entrega em junho (cujo contrato expira hoje) segue a ganhar 13,62% para 25,61 dólares.





Ainda assim, as perdas no acumulado do ano ainda são substanciais, com o WTI a registar uma desvalorização de 69,90% e o Brent a recuar 61,20%. Em abril, o crude norte-americano registou uma depreciação de 14,5%, ao passo que a referência europeia subiu 11,08%.



O grande diferencial entre estes dois tipos de petróleo deve-se sobretudo ao facto de a capacidade de armazenamento de Cushing (Oklahoma, nos EUA), onde o WTI é armazenado, estar praticamente a esgotar-se, pressionando os preços locais face ao crude que é entregue noutras regiões do mundo.

Abril foi "um mês para esquecer" no mercado petrolífero dos EUA - em Londres sofreu também grande pressão, mas sem impedir um saldo menal positivo para o Brent.



Tratou-se de um mês histórico para o petróleo em vários sentidos: foi acordado um corte épico da produção, as cotações em Nova Iorque negociaram em valores negativos, e a capacidade de armazenamento em terra está praticamente esgotada – o que leva a que cada vez mais superpetroleiros estejam a encher-se de "ouro negro".