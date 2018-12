Retalhista Sports Direct afunda 20% em bolsa após um Novembro “incrivelmente mau”

O CEO da Sports Direct afirmou que o mês de Novembro foi "incrivelmente mau" para o negócio. Além disso, os custos para resolver os problemas numa unidade comprada recentemente vão ser muito mais avultados. As acções afundaram quase 20%.

Reuters

Os títulos da Sports Direct estão a cair 16,79% para 229,9 pence, tendo chegado a deslizar 19,98% para mínimos de Setembro de 2011.



A queda abrupta das acções da retalhista de produtos desportivos está relacionada com as declarações do presidente executivo da empresa. Mike Ashley revelou que o mês de Novembro foi "incrivelmente mau" para o negócio.

Estas palavras foram avassaladoras para as acções. Um cenário que ainda se intensificou depois de a empresa ter alertado os investidores que a resolução dos problemas na House of Frase, compradas recentemente, vai ter custos superiores ao previsto.

A Sports Direct tem em Portugal 17 lojas, de acordo com os dados disponíveis no site da empresa. E é uma das principais rivais da JD Sports, empresa que em Portugal tem uma parceria com a Sport Zone.