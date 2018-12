Retalhistas afundam e levam PSI-20 para mínimos de quase dois anos

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional contrariou os fortes ganhos das congéneres europeias, penalizada pelas retalhistas, Sonae e Jerónimo Martins, que registaram perdas acentuadas, depois de ter sido anunciado que os trabalhadores dos supermercados vão estar em greve na véspera do Natal, o que poderá significar uma grande perda de receitas para as empresas.



Na segunda sessão consecutiva de perdas, o PSI-20 deslizou 0,28% para 4.778,06 pontos - o valor mais baixo desde Março de 2017 - com seis cotadas em queda, três inalteradas e nove em alta.

Esta evolução contrariou totalmente a forte subida das praças europeias, que foram animadas pela expectativa de que os Estados Unidos e a China poderão fazer progressos na resolução da guerra comercial.



Isto porque a China deverá mesmo avançar com a redução das tarifas aplicadas sobre os automóveis produzidos nos Estados Unidos, tal como Donald Trump adiantou após a cimeira do G20, numa publicação do Twitter. A isso juntam-se as notícias de que o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, debateu um calendário para as negociações comerciais com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, o que também favoreceu o sentimento dos mercados.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, avança 1,78% para 345,04 pontos.

Por cá, a Jerónimo Martins e a Sonae foram as cotadas que mais penalizaram o PSI-20. A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos afundou 4,16% para 10,14 euros - o nível mais baixo desde Março de 2015 - enquanto a Sonae perdeu 2,26% para 80 cêntimos, um mínimo de Fevereiro de 2017.

As fortes descidas aconteceram depois de o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) ter lançado um pré-aviso de greve dos funcionários dos supermercados para o dia 24 de Dezembro, véspera de Natal.



Em comunicado, a estrutura sindical avançou que os trabalhadores das empresas de distribuição (super e hipermercados, armazéns e logísticas das empresas de distribuição, grandes armazéns e lojas especializadas) "vão estar em greve dia 24 de Dezembro de 2018", apontando o falhanço das negociações com as empresas como razão para a paralisação.

A contribuir para a queda do PSI-20 estiveram ainda os CTT e o BCP. A empresa de correios recuou 3,99% para 3,176 euros e o BCP perdeu 0,12% para 24,04 cêntimos.

Do lado dos ganhos, destaque para o grupo EDP e para a Semapa. A EDP subiu 1,77% para 3,11 euros, a EDP Renováveis ganhou 0,33% para 7,655 euros e a Semapa valorizou 0,93% para 13,04 euros.

