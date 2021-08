Retalho dá folêgo ao PSI-20. Jerónimo Martins em máximos de quatro anos

A liderar os ganhos no índice de referência nacional está a EDP Renováveis, que sobe 0,86% para 21,02 euros, enquanto os CTT avançam 0,45% para 4,45 euros. No retalho, a Sonae avança 0,22% para 0,89 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,14% para 17,94 euros, mantendo assim o rally que a levou a máximos de quatro anos.



5.250,18 pontos, com a ajuda do retalho. A energia segue caminhos contrários.A liderar os ganhos no índice de referência nacional está a EDP Renováveis, que sobe 0,86% para 21,02 euros, enquanto os CTT avançam 0,45% para 4,45 euros. No retalho, a Sonae avança 0,22% para 0,89 euros e a Jerónimo Martins sobe 0,14% para 17,94 euros, mantendo assim o rally que a levou a máximos de quatro anos.



Em terreno negativo, a REN lidera as perdas, com uma desvalorização de 0,41% para 2,41 euros e a EDP cede 0,37% para 4,53 euros. O BCP desliza 0,08% para 0,1219 euros.





Lisboa acompanha assim a tendência de ganhos ligeiros das restantes praças europeias, com os investidores de olhos postos nos dados económicos que permitem avaliar o impacto económico da pandemia, mas também nos EUA, de onde se esperam esta quarta-feira as minutas da última reunião de política monetária da Fed. O Stoxx 600 sobe, assim, 0,1%, o francês CAC 40 avança 0,7% e o alemão DAX valoriza 0,6%.

As bolsas europeias estão em recuperação na sessão desta quarta-feira, após ter quebrado o sentido negativo ainda na terça-feira apesar dos receios com o agravamento da situação pandémica. Em Lisboa, o PSI-20 abriu a ganhar 0,11% paraA petrolífera portuguesa Galp Energia segue na linha de água nos 8,70 euros por ação, numa altura de retoma dos preços do petróleo. A matéria-prima está a ganhar novamente força à medida que se espera uma nova queda nos inventários norte-americanos. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, valoriza 0,36% para 69,28 dólares por barril, enquanto o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) sobe 0,33% para 66,80 dólares.