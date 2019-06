Esta quarta-feira é divulgado o Livro Bege da Fed, um documento que pode dar novas pistas sobre o andamento da maior economia do mundo.



depois de a Bloomberg ter noticiado que a China Three Gorges poderá avançar com uma fusão entre ativos que controla no Brasil e as operações da EDP no mesmo mercado. Esse cenário já foi entretanto afastado pelo presidente da EDP, António Mexia, que disse ser "especulação".

a Investmark, detida pela família Amorim, vendeu

Na Europa, a Comissão Europeia divulgou hoje as recomendações por país onde se sobressaiu novamente o caso italiano. Bruxelas concluiu que o Governo italiano violou as regras europeias no que toca à dívida pública e que, por isso, há justificação para ser instaurado um procedimento por défices excessivos (PDE), caso os Estados-membros assim o queiram.Quanto à economia, os números do PMI de maio foram revistos em alta, mas não há razões para festejos uma vez que, ainda assim, os dados apontam para um crescimento em cadeia de 0,2% no segundo trimestre, o que significaria uma desaceleração.O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,2% para os 373,41 pontos. Em Lisboa, 9 cotadas fecharam em baixa, 7 em alta e 2 inalteradas. Na sessão de hoje, as subidas da Jerónimo Martins, da Sonae, da EDP e da EDP Renováveis compensaram as descidas da Altri, Navigator, Semapa e BCP.Um dos destaques da sessão é a subida da EDP,Em recuperação estiveram ainda as ações da Mota-Engil, após duras quedas, mesmo numa sessão em que desconta o dividendo de 0.074 euros por ação.Entre as principais quedas esteve também a Corticeira Amorim no dia em que(Notícia em atualização)