Os analistas do BPI estimam que o impacto do encerramento da fábrica da Figueira da Foz represente 0,5% das receitas e EBITDA estimados para a Navigator em 2018.

A bolsa nacional voltou a fechar em queda, contrariando a tendência dos congéneres europeus, que hoje aliviaram dos mínimos de 2016 fixados nas últimas sessões.O PSI-20 fechou a cair 0,21% para 4.996,54 pontos, com 14 cotadas em queda e quatro em alta.A justificar a descida da bolsa nacional estiveram as descidas acentuadas da Altri e da Sonae SGPS, num dia em que os sectores do papel e do retalho voltaram a pressionar.As acções da Altri cederam 3,36% para 7,47 euros, enquanto a Navigator recuou 0,15% para 4,094 euros e a Semapa cedeu 0,12% para 16,82 euros. A queda da Navigator surge depois de ter anunciado que a passagem do furacão Leslie pela região da Figueira da Foz ditou a suspensão da produção da sua unidade nesta região, o que terá impacto nas suas contas.No retalho, a Sonae SGPS caiu 3,67% para 0,84 euros, enquanto a Jerónimo Martins depreciou 0,65% para 11,39 euros.Pela positiva, destaque para o BCP, que subiu 2,9% para 0,2344 euros e se destacou entre os congéneres europeus. O índice europeu que agrega os 48 maiores bancos europeus segue com uma queda ligeira, com o BCP a ser a cotada que mais sobe.A pesar na negociação esteve também a Galp Energia, que recuou 0,51% para 15,57 euros, no dia em que apresentou os dados da produção relativos ao terceiro trimestre. A empresa registou um aumento da produção de petróleo em 10%, face ao mesmo período do ano passado, com crescimentos tanto no Brasil como em Angola. Já em relação ao trimestre anterior, em que a produção totalizou 108,1 mil barris por dia, diminuiu 4%. Esta evolução é justificada por manutenções programadas de unidades de produção no Brasil.Ainda no sector da energia, a EDP subiu 0,43% para 3,066 euros enquanto a EDP Renováveis caiu 0,12% para 8,12 euros.(Notícia actualizada às 16:50 com mais cotações)