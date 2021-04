Retalho paga custos até 50% mais altos nos fundos

Um relatório publicado pela ESMA conclui que os custos associados aos fundos continuam a ser uma componente crítica para os retornos. No entanto, enquanto um cliente particular pagou custos de 3.200 euros, num período de 10 anos, no caso dos institucionais esse valor baixa para 2.000 euros.

