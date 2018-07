Retalho pressiona bolsa nacional. Jerónimo Martins afunda

No espectro vermelho do principal índice nacional, o PSI-20, a Jerónimo Martins lidera as quebras ao perder 5%. Seguem-se as cotadas do grupo Sonae. O sector da energia também alinha no sentimento negativo.

A bolsa nacional abriu no vermelho, com uma quebra de 0,51% para os 5.591,61 pontos, com oito cotadas em alta, 9 em queda e uma inalterada. Na Europa, a tendência é a inversa, com as principais praças a posicionarem-se em terreno positivo.

Em Lisboa, a Jerónimo Martins pesa no desempenho da bolsa, ao afundar cerca de 5% para os 12,625 euros, recuando a um mínimo de 6 de Julho. Esta é a primeira sessão após a divulgação de resultados da dona do Pingo Doce. A Jerónimo Martins obteve 180 milhões de euros de lucrono primeiro semestre, uma subida de 3,9% face a igual período no ano passado, mas que fica contudo aquém da subida de 5% projectada pelos analistas do BPI, que previam lucros de 182 milhões de euros.

Ainda na quarta-feira, o BPI cortou o preço-alvo da retalhista, apesar da nova avaliação ainda traduzir um potencial de subida superior a 30% para as acções, e antecipou uma viragem positiva na Colômbia.

As cotadas do grupo Sonae seguem-se no pódio das perdas. A Sonaecom desce 0,43% para os 92,6 cêntimos e a Sonae cede 0,41% para os 97,5 cêtimos.

O sector da energia não ajuda a um melhor desempenho, com a EDP e Galp a alinharem nas quebras. A eléctrica liderada por António Mexia perde 0,38% no dia em que se espera a divulgação dos resultados do semestre. A Galp desliza 0,26% para os 17,095 euros, em contraciclo com o petróleo, quando o barril de Brent, referência para a Europa, se encontra a valorizar 0,68% para os 74,43 dólares.

A travar maiores perdas estão as papeleiras e o BCP. A Semapa soma 1,45% para os 21,05 euros e a Altri 0,57% para os 8,84 euros. Já o BCP avança 0,41% para os 26,85 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya e a Altri juntam-se à EDP, REN e F. Ramada na lista das cotadas que apresentam resultados esta quinta-feira, já após o fecho. fora do PSI-20, Cofina e Novabase também apresentam as contas do primeiro semestre.

