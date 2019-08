Xi Jinping e Donald Trump tinha acalmado, hoje, dia 23 de agosto, o verniz voltou a estalar. Os principais mercados de Wall Street acordaram com nuvens negras no horizonte, depois da China ter anunciado que vai avançar com mais tarifas sobre bens norte-americanos avaliados em 75 mil milhões de dólares. O sentimento de quedas contagiou também a Europa.

Apesar da resposta do lado chinês, os países ainda se encontram a negociar um acordo comercial e têm encontros marcados para setembro.