Retoma da atividade económica nos EUA anima Wall Street

O Dow Jones segue a ganhar 1,24% para 26.418,85 pontos, e o Standard & Poor’s 500 soma 1,04% para 3.147,64 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,86% para se fixar nos 10.028,71 pontos, a rondar o máximo histórico (atingido no dia 10 de junho, nos 10.086,89 pontos). Foi no passado dia 9 de junho que o Nasdaq Composite superou pela primeira vez na sua história a fasquia dos 10.000 pontos.

Se hoje fechar no verde, esta será a sexta sessão consecutiva de ganhos para o Nasdaq. Em 19 sessões, o Nasdaq ganhou terreno em 16.

A expectativa de um maior impulso na atividade económica está a animar os investidores, ainda que haja novos casos de coronavírus a ter em atenção.

Nos EUA, vários estados – nomeadamente o Texas, Florida e Califórnia – reportaram um aumento de novos casos de infeção por covid-19.

Mas o sentimento reinante do outro lado do Atlântico é de otimismo, também por conta da notícia da Bloomberg de que a China está a equacionar comprar mais produtos agrícolas norte-americanos, como soja e cereais, no âmbito da fase um do acordo comercial celebrado em janeiro entre Washington e Pequim.

As cotadas da energia estão a destacar-se nas subidas, num dia de subida do preço do petróleo – devido aos sinais de uma retoma gradual da procura de combustível e por força da promessa dos membros da OPEP+ de cumprirem o corte de produção.

A Occidental Petroleum e a Devon Energy escalam na casa dos 6% e dos 4%, respetivamente.