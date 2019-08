Reviravolta na Argentina custa mais de mil milhões a fundo americano

A vitória de Alberto Fernandez nas eleições primárias argentinas abalou os mercados, por se recearem políticas mais populistas, e o Governo atual não foi o único derrotado. O fundo de investimento Franklin Templeton terá perdido mais de mil milhões de dólares só num dia, calcula a Bloomberg.





O Templeton Emerging Markets Bond Fund, que tem ativos no valor de 13 mil milhões, sentiu, esta segunda-feira, a maior queda diária desde a crise financeira global de outubro de 2008, a qual se cifrou nos 3,5%, numa perda total de 400 milhões de dólares. A esta somam-se 592 milhões de dólares de perdas do Templeton Global Bond Fund e menos cerca de 440 milhões de dólares do Templeton Global Total Return Fund Class A, detalha o Financial Times.