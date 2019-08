As bolsas norte-americanas tinha recuperado ontem após os EUA terem adiado a aplicação das tarifas a alguns bens chineses e tirado alguns desses bens da lista à qual vão aplicar taxas aduaneiras. Além disso, foi revelada uma chamada telefónica entre Washington e Pequim e que as negociações iam recomeçar em setembro.



Contudo, a sessão de hoje está a ser marcada pela divulgação de dados económicos negativos na Europa numa altura em que as bolsas europeias também seguem em baixa. O Eurostat confirmou que o PIB da Zona Euro desacelerou no segundo trimestre, mas a maior preocupação está na Alemanha onde a economia contraiu 0,1% entre abril e junho, um sinal de que as tensões comerciais já tiveram impactos fortes nas economias exportadoras.



É o caso também da China onde foi revelado que a produção industrial cresceu em julho ao ritmo mais baixo desde fevereiro de 2002, sugerindo que a segunda maior economia do mundo está a ser fortemente penalizada pela guerra comercial com os Estados Unidos.



Com os investidores cada vez mais a temerem a evolução da economia (e dos juros diretores) no futuro próximo, o mercado de obrigações também já começa a dar sinais de alerta. Hoje a diferença entre os juros da dívida pública dos EUA e do Reino Unido a 2 e a 10 anos passou para terreno negativo pela primeira vez desde a crise financeira de 2007. Ou seja, os investidores já cobram um juro mais baixo a longo prazo do que a curto prazo, inversamente ao que acontece numa altura em que a economia está saudável.



(Notícia em atualização)

Após uma subida superior a 1% na sessão de ontem ,Wall Street abriu em baixa esta quarta-feira, 14 de agosto. Em causa estão os riscos cada vez mais visíveis de recessão económica, seja nos dados económicos na Europa e na China seja no mercado de obrigações nos EUA.O Dow Jones desce 1,22% para os 25.959,53 pontos, o S&P500 desvaloriza 1,55% para os 2.880,25 pontos e o Nasdaq perde 1,7% para os 7.871,88 pontos.