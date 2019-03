Rival da Uber avança com maior IPO do ano em Wall Street

Reuters

A plataforma eletrónica de transporte Lyft anunciou esta segunda-feira que pretende avançar em breve com uma oferta pública inicial para dispersar capital em bolsa. A maior rival da Uber nos Estados Unidos (que não marca presença no mercado português) pretende alienar 30,8 milhões de ações, com um preço entre 62 e 68 dólares cada.



Este IPO será assim o maior do ano nos Estados Unidos, com um encaixe máximo de 2,1 mil milhões de dólares, que avalia a companhia num máximo de 18,5 mil milhões de dólares. Tendo em conta apenas empresas tecnológicas norte-americanas, a operação será a maior desde o IPO da Snap há dois anos.



O valor da operação fica abaixo dos objetivos iniciais da Lyft, que antes pretendia alcançar uma avaliação entre 20 a 25 mil milhões de dólares no IPO.



Ainda assim a empresa consegue antecipar-se à sua grande rival nos EUA, a Uber, que também pretende entrar em bolsa este ano, mas tem o IPO mais atrasado.



Fontes próximas da operação disseram à Bloomberg que a Uber pretende uma avaliação de até 120 mil milhões no IPO, embora os analistas assinalem que será difícil alcançar um valor acima de 100 mil milhões de dólares.



Segundo a mesma fonte o objetivo da Uber passa por colocar as ações em Wall Street no mês de abril.



O "shutdown" do Governo dos EUA no início do ano atrasou vários IPO em Wall Street, sendo que as operações da Lyft e da Uber estão a ser aguardadas com grande expectativa. Sobretudo porque o IPO da Lyft poderá servir de barómetro para a operação da Uber, que poderá ser uma das cinco maiores de sempre de Wall Street.



Ambas as companhias são ainda deficitárias (nunca geraram lucros) e atuam num mercado em forte crescimento em todo o mundo.