Previsões económicas pessimistas penalizam bolsas, euro e juros da dívida

Europa em queda com dados e previsões económicas pessimistas

As bolsas europeias foram perdendo fôlego ao longo do dia e terminaram a sessão a negociar "no vermelho", pressionados pelos indicadores económicos pessimistas e pela antevisão de uma recessão robusta na Zona Euro por parte da Comissão Europeia.



O Stoxx 600, índice que reúne os 600 maiores cotadas da Europa, perdeu 0,35% para os 334,34 pontos, com todas as praças europeias a perderem força.



No setores verifica-se também uma onda vermelha, com destaque para o de "Oil & Gas" (-3,03%) e da banca (-1,6%).



Hoje, a Comissão Europeia (CE) anunciou que estimava uma recessão de 7,7% na Zona Euro este ano e uma subida do desemprego para 9,5%, segundo as suas previsões de Primavera.



A par das previsões da CE, esta manhã foi divulgado que o PMI compósito da Zona Euro, em abril, caiu para 13,6 pontos – o nível mais baixo de que há registo – ligeiramente acima da primeira estimativa que apontava para 13,5 pontos. Recorde-se que as leituras abaixo de 50 pontos indicam contração. O Dax de Frankfurt desvalorizou 1,15%.



Um dos focos dos investidores continua a ser a temporada de resultados, que continua a sublinhar as expectativas sombrias dos analistas. O Unicredit anunciou prejuízos no primeiro trimestre e o Credit Agricole reportou um forte aumento nas provisões para o malparado.