Rússia e Arábia Saudita saem vitoriosas da reunião da OPEP

No arranque do Campeonato do Mundo de Futebol a Rússia obteve uma clara vitória frente à Arábia Saudita (5-0). Mas na reunião da OPEP e aliados a vitória foi dos dois países, que conseguiram levar por diante o objectivo de aumentar a produção da matéria-prima e ao mesmo tempo manter margem para responder a oscilações nas cotações e da oferta.

Reunidos este sábado em Viena, capital da Áustria, os membros da OPEP e os aliados aprovaram o que já tinha sido deliberado na véspera apenas por quem integra o cartel. Foi ratificada a decisão de aumentar a produção em milhão de barris por dia a partir do início de Julho.