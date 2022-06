Rússia já falhou pagamento de dívida. Compensação dos "swaps" podem chegar a 3,2 mil milhões

A Rússia já falhou o pagamento de dívida, concluiu um painel de responsáveis e investidores. O Credit Derivatives Determination Committee (CDDC) decretou esta quarta-feira o incumprimento, numa decisão que poderá espoletar reembolsos dos "credit default swaps" de 3,2 mil milhões de dólares.Em causa está uma linha de obrigações, cujo pagamento era devido a 4 de abril de 2022. Este montante só foi pago a 2 de maio, pelo que o comité considerou que deveriam ter sido incluídos os juros referentes aos dias do atraso. Face ao cupão de 4,5%, os 30 dias de atraso requeriam um montante adicional de 1,9 milhões de euros em juros, que não foram pagos."A Rússia não incluiu as taxas de juro vencidas após 4 de abril de 2022 no seu pagamento, colocando estas obrigações em incumprimento. No seguimento do pedido dos credores, a Rússia não pagou os juros devidos", refere a conclusão do CDDC, um painel de investidores no mercado de seguros contra “default”, que já tinha feito soar os alarmes em abril



No seguimento da declaração de incumprimento, podem ser acionadas as cláusulas dos contratos de "swap". De acordo com os cálculos da Bloomberg, os reembolsos podem atingir 3,2 mil milhões de dólares. No entanto, o valor final será alvo de leilão.



A declaração oficial de “default” seria tradicionalmente feita pelas agências de notação financeira, mas estas foram obrigadas a retirar a cobertura da dívida do país, após terem revisto em baixa o “rating” para próximo dos últimos níveis de classificação devido às sanções.