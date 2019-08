Já era conhecida a fricção em privado entre os dois parceiros de coligação. Em público, a tensão voltou a aumentar esta quarta-feira após a Liga ter votado contra uma moção do 5 Estrelas no Parlamento para acabar um projeto público de construção de uma ligação por comboio de alta velocidade entre Itália e França.Além disso, vários jornais italianos avançam que Salvini quer substituir alguns ministros do atual Executivo, incluindo o ministro das Finanças, Giovanni Tria, que é melhor cotado pelos investidores do que os líderes dos dois partidos da coligação. O líder da Liga negou essa intenção num evento público ontem, mas afirmou que seria melhor ir a eleições caso a discórdia da coligação chegue a um ponto em que não seja possível avançar.A substituição de Tria teria algum impacto na forma como os mercados encaram o Governo italiano dado que o economista é visto como um mediador entre as intenções de Salvini para mais gastos orçamentais e a necessidade de maior consolidação orçamental num país que tem a segunda maior dívida pública da Zona Euro.Numa nota divulgada hoje e citada pela Reuters, os analistas do UniCredit dizem que o risco de eleições antecipadas aumentou uma vez que será difícil para o Movimento 5 Estrelas continuar a subjugar-se às intenções de Salvini agora que o seu partido é a força política dominante nas sondagens, apesar do "Russiagate" Hoje decorrem reuniões à porta fechada entre a coligação e os membros do Governo. O Corriere della Sera noticia que Salvini deu ao primeiro-ministro até à próxima segunda-feira para propor uma nova composição do Executivo. Ontem, num comício, Salvini disse que uma decisão sobre o futuro da atual coligação poderia ser feita "nas próximas horas".