SAG afunda mais de 22% com SIVA em risco e subida dos prejuízos

As acções da SAG Gest estão a registar uma forte desvalorização na bolsa de Lisboa, depois de a empresa ter anunciado um agravamento dos prejuízos no primeiro semestre deste ano, e ter admitido que os problemas de liquidez ameaçam a continuidade da SIVA.





Os títulos caem 19,19% para 12 cêntimos, depois de terem já afundado um máximo de 22,22% esta manhã para 11,55 cêntimos, o valor mais baixo desde 11 de Junho. Só na primeira hora de negociação, já trocaram de mãos mais de 294 mil acções da empresa, muito acima da média diária dos últimos seis meses, que não vai além das 65.500.