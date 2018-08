Sanções dos EUA à Rússia podem afectar produção. Petróleo recupera

Os EUA avançaram com sanções sobre o gigante de leste. A produção de petróleo russa pode sofrer com as limitações ao nível da tecnologia. Os preços da matéria-prima afastam-se agora do terreno negativo.

As sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia podem pôr a produção russa de crude em risco no longo prazo, avança a Bloomberg. As cotações do Brent invertem agora das fortes quedas da última sessão, e somam 0,19% para os 72,42 dólares.





As penalizações avançadas por Trump esta quarta-feira recaem sobre produtos "sensíveis" em termos de segurança nacional e tecnologia. Esta última vertente torna-se um problema para Moscovo, uma vez que a indústria petrolífera russa está muito dependente de equipamento estrangeiro. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, referiu-se a esta dependência como "um problema sério" no início deste mês, de acordo com a agência de notícias russa Interfax.