Santander Asset Management reforça na Semapa

O Fundo Santander Acciones Españolas passou a deter, desde 4 de junho, 1.157.155 acções da Semapa (contra as anteriores 1.141.095 acções), correspondentes a 1,4238% do capital social, relativas a 1,4238% dos direitos de voto, informou a papeleira em comunicado à CMVM.

O Fundo Santander Small Caps España detinha 471.188 acções, correspondentes a 0,5798% do capital social, relativas a 0,5798% dos direitos de voto.

Assim, no total, os fundos de investimento mobiliários geridos pelo Santander Asset Management passaram a deter 1.628.343 acções, correspondentes a 2,004% do capital social, relativas a 2,004% dos direitos de voto, tendo assim ficado acima do limiar dos 2% de participação qualificada, refere o mesmo documento.

O aumento da participação qualificada verificou-se mediante a compra em mercado de 16.060 acções por parte do Fundo Santander Acciones Españolas.