Santander avalia a EDP Renováveis em mais de 10 euros

O grupo Santander melhorou a recomendação que atribui às acções da EDP Renováveis a contribuir para esta melhoria estará a subida de preço-alvo dos títulos da subsidiária da EDP para mais de 10 euros.

De acordo com a Bloomberg, Bosco Muguiro, analista do Santander, mudou a recomendação da EDP Renováveis de "manter" para "comprar". Já o preço-alvo subiu para 10,09 euros, face aos anteriores 8,04 euros. Este novo "target" confere às acções da empresa liderada por João Manso Neto um potencial de valorização de 26% face à actual cotação.



As acções da subsidiária da EDP estão a subir 2,50% para 7,99 euros na sessão desta sexta-feira, 9 de Novembro.