Santander avalia Altri 21% acima da cotação

O Santander reiniciou a cobertura das acções da Altri. O banco de investimento avalia a empresa co-liderada por João Borge de Oliveira e Paulo Fernandes – CEO da Cofina, dona do Negócios – em 10,50 euros, segundo a Bloomberg.

O preço-alvo calculado pelo Santander confere às acções um potencial de valorização de 21% face à actual cotação (8,69 euros), o que justifica a recomendação de "comprar". O Negócios não teve acesso à nota de análise, pelo que não consegue explicar a base da avaliação.

O Santander surge assim como o banco de investimento com a maior avaliação da Altri, de acordo com a informação disponível na Bloomberg. Aliás, o Santander é mesmo o único a avaliar a Altri acima da sua cotação.

O preço médio da Altri, tendo por base seis casas de investimento, é de 7,55 euros, um valor que está 13% abaixo do actual valor da cotada.

As acções da empresa seguem com um ganho de 0,58% para 8,69 euros, tendo no dia 28 de Junho negociado no valor mais elevado de sempre ao tocar nos 8,95 euros.





Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.